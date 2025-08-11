Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού ψάχνει τρόπο διαφυγής από την Τσέλσι και... ψήνεται να επιστρέψει στη γνώριμη «αγκαλιά» της Λειψίας.

Το βήμα του Κρίστοφερ Ενκουνκού για την Αγγλία και την Τσέλσι είναι σαφές πως δεν... πήγε και πολύ καλά. Ο τραυματισμός που υπέστη πριν καλά καλά προλάβει να προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα τον έβγαλε εκτός πορείας από νωρίς και ποτέ δεν μπόρεσε να βρει τα πατήματά του στο Λονδίνο. Για αυτό και η αποχώρησή του από τους Μπλε, όπως και του Νίκολας Τζάκσον, φαντάζει απλώς θέμα χρόνου και αναμένεται να ολοκληρωθεί με κάθε τρόπο πριν το τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ένα από τα σενάρια που δείχνουν όλο και πιο πιθανά είναι η επιστροφή του στο γνώριμο περιβάλλον της Λειψίας, από όπου η Τσέλσι τον αγόρασε. Με τους Ταύρους ο Ενκουνκού μέτρησε 70 γκολ και 56 ασίστ σε 172 εμφανίσεις και έλαμψε ως ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στην Ευρώπη. Για αυτό, τόσο ο ίδιος, όσο και ο γερμανικός σύλλογος είναι... ψημένοι για επανένωση.

Παρ΄όλα αυτά, αυτή η υπόθεση θα ξετυλιχθεί ξέχωρα από τις διαπραγματεύσεις της Τσέλσι με τη Λειψία για την αγορά του Τσάβι Σίμονς και το πιο πιθανό είναι ένας δανεισμός με σημαντική μείωση των αποδοχών του Γάλλου επιθετικού. Ο Ενκουνκού κόστισε στους Λονδρέζους 60 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

