Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: «Όχι» της Σίτι σε πρόταση 30 εκατ. ευρώ για τον Λιούις
Την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν σχεδιάζει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο φέρεται να έστρεψε το ενδιαφέρον της στον Ρίκο Λιούις της Μάντσεστερ Σίτι καταθέτοντας μάλιστα και πρόταση στους Citizens.
Ωστόσο, όπως ανέφερε το «Foot Mercato», η Σίτι απέρριψε την προσφορά των 30 εκατ. ευρώ της Νότιγχαμ, η οποία θα χρειαστεί μία πιο... δελεαστική πρόταση για τον 20χρονο δεξιό μπακ. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Λιούις εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.
🚨 𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧: #ManCity have rejected an offer from Nottingham Forest for Rico Lewis. ✍🏽— City HQ (@City_HQs) August 12, 2025
The offer was €25M plus €5M. ‼️
📰 via @footmercato pic.twitter.com/F7sRMdwfDp
Μέχρι στιγμής, η Φόρεστ έχει αποκτήσει στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο τους Νταν Εντόι, Ιγκόρ Ζεσούς, Ζαΐρ Κούνια και Άνγκους Γκαν.
