Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε την πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ της Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Ρίκο Λιούις, σύμφωνα με το «Foot Mercato».

Την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν σχεδιάζει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο φέρεται να έστρεψε το ενδιαφέρον της στον Ρίκο Λιούις της Μάντσεστερ Σίτι καταθέτοντας μάλιστα και πρόταση στους Citizens.

Ωστόσο, όπως ανέφερε το «Foot Mercato», η Σίτι απέρριψε την προσφορά των 30 εκατ. ευρώ της Νότιγχαμ, η οποία θα χρειαστεί μία πιο... δελεαστική πρόταση για τον 20χρονο δεξιό μπακ. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Λιούις εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.

Μέχρι στιγμής, η Φόρεστ έχει αποκτήσει στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο τους Νταν Εντόι, Ιγκόρ Ζεσούς, Ζαΐρ Κούνια και Άνγκους Γκαν.

 

