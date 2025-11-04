Σάντερλαντ και Εβερτον αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τις δυο ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο.

Ισόπαλο το ματς στο «Stadium of Light», αφού Σάντερλαντ και Εβερτον αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Μαυρόγατες παρέμειναν στην τετράδα της βαθμολογίας, ενώ τα Ζαχαρωτά βρέθηκαν στην 14η θέση. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς, πίεσαν και είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία με τον Ο'Μπράιεν. Η πίεση της Έβερτον συνεχίστηκε και στο 15ο λεπτό ο Εντιαγέ με ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ. Τα Ζαχαρωτά έχασαν μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρουν ξανά, αλλά τόσο ο Γκρίλις όσο και ο Μπαρί δεν τα κατάφεραν. Στο β' μέρος η Σάντερλαντ έφερε το ματς στα ίσα, με τον Τσάκα να βρίσκει δίχτυα στο 46ο λεπτό. Οι Μαυρόγατες πίεσαν, διαμαρτυρήθηκαν σε δυο περιπτώσεις για πέναλτι, αλλά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.