Με σπουδαία ανατροπή, η Γουέστ Χαμ πήρε το... ντέρμπι της ουράς κόντρα στην Μπέρνλι (3-2) και βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League. Επέστρεψε στις νίκες η Έβερτον που... σκούπισε τη Φούλαμ (2-0) στο Μέρσισαϊντ.

Βρίσκει τα πατήματά της η Γουέστ Χαμ και δίνει στον εαυτό της σύνθημα αντεπίθεση. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο έσπασε το ρόδι στον πάγκο της την προηγούμενη εβδομάδα και κόντρα στην Μπέρνλι πανηγύρισε το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο. Ή μάλλον... εξάποντο, αφού με τη νίκη τους με 3-1 στο Λονδίνο οι Hammers έπιασαν τους Clarets στους δέκα βαθμούς και... ξεμύτισαν από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League.

Ο Φλέμινγκ έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους στο 35' αλλά στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Γουίλσον με κεφαλιά επανέφερε την ισορροπία. Στο 77' ο πάντα πολύτιμος Σούτσεκ ολοκλήρωσε την ανατροπή και δέκα λεπτά αργότερα ο Κάιλ Γουόκερ-Πίτερς κλείδωσε ουσιαστικά τη νίκη για τη Γουέστ Χαμ. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Μπέρνλι ήταν να μειώσει με τον Κάλεν στις καθυστερήσεις.

Επιστροφή στις νίκες για την Έβερτον

Απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη η Έβερτον. Οι Toffees λύγισαν με 2-0 τη Φούλαμ στο «Χιλ Ντίκινσον» και ξέφυγαν στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 45+4΄όταν έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ της Φούλαμ, ο Γκέιγ πήρε το ριμπάουντ από κεφαλιά στο δοκάρι και σκόραρε με τελείωμα από κοντά. Το τρίποντο σφράγισε ο 81΄ο Κιν με κεφαλιά από κόρνερ για να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους.