Premier League: Η εξήγηση πίσω από τη φανέλα που φόρεσε ο γιος του Τζόρνταν Πίκφορντ στο Σάντερλαντ - Έβερτον!

Ο μικρός γιος του Τζόρνταν Πίκφορντ, Άρλο, εμφανίστηκε στον αγώνα της Σάντερλαντ εναντίον της Έβερτον φορώντας φανέλα και των δύο ομάδων.

Η 10η αγωνιστική της Premier League έριξε αυλαία το βράδυ της Δευτέρας (03/11) με τον αγώνα της Σάντερλαντ εναντίον της Έβερτον. Οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία σε έναν αγώνα που γρήγορα θα ξεχαστεί, με τις «μαυρόγατες» να φτάνουν στους 18 βαθμούς και να παραμένουν στη τετράδα και σε τροχιά Champions League, ενώ τα «ζαχαρωτά» βρέθηκαν στη 14η θέση και τους 12 βαθμούς.

Ένα από τα highlights της αναμέτρησης ήταν στην αρχή του παιχνιδιου, την ώρα που έβγαιναν οι παίκτες από τα αποδυτήρια. Ο γιος του Τζόρνταν Πίκφορντ, Άρλο, συνόδευσε το πατέρα του στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας μία φανέλα που περιελάμβανε το έμβλημα και των δύο συλλόγων.

Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι γιατί, παρά το γεγονός ότι ο Άγγλος τερματοφύλακας αγωνίζεται εδω και χρόνια με την Έβερτον, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σάντερλαντ αγωνιζόμενος από μικρός στην ομάδα της πόλης του, με την οποία έκανε και το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Έτσι λοιπόν και ο γιος του, θέλοντας να τιμήσει τις δύο αγαπημένες ομάδες του πατέρα του εμφανίστηκε στο γήπεδο με τη συγκεκριμένη φανέλα, με τα βρετανικά μέσα να την αναπαράγουν με γοργούς ρυθμούς και να γίνεται αμέσως viral.