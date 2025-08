Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Έβερτον με την Μάντσεστερ Σίτι αναφορικά με τον Τζακ Γκρίλις, καθώς τα Ζαχαρωτά θέλουν να αποκτήσουν τον Άγγλο διεθνή υπό τη μορφή δανεισμού.

Ο Τζακ Γκρίλις δεν βρίσκεται στα άμεσα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα για τη νέα σεζόν και όλα δείχνουν πως ο 29χρονος Άγγλος θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το «Έτιχαντ» και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στον αγώνα για την απόκτησή του έχει μπει για τα καλά η Έβερτον που θέλει να συνεχίσει την ενίσχυσή της ρίχνοντας το βάρος της στην περίπτωση του Γκρίλις, τον οποίο «ορέγεται» και η Γουέστ Χαμ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Έβερτον έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τη Σίτι προκειμένου να κάνει δικό της ως δανεικό τον 29χρονο εξτρέμ.

Ο... παραγκωνισμένος Γκρίλις μέτρησε μόλις επτά συμμετοχές ως βασικός την περασμένη σεζόν της Premier League, ενώ δεν συμπεριλήφθη στην αποστολή των Citizens για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Μπορεί το συμβόλαιό του στη Σίτι να λήγει το 2027, αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο να αποχωρήσει άμεσα από την ομάδα.

