Ο Πορτογάλος τεχνικός φαίνεται πως έχει δώσει το «ΟΚ» στη διοίκηση της τουρκικής ομάδας για να προχωρήσει στην προσπάθεια απόκτησης των δυο άσων, με ένα μπάτζετ στα 50 εκατ. ευρώ.

Ένα πολύ ωραίο... πακέτο ποδοσφαιριστών θέλει να αποκτήσει η Φενέρμπαχτσε, έτσι ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του Ζοσέ Μουρίνιο με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος και την ευρωπαϊκή διάκριση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Fanatik, η Φενέρ «ψάχνεται» για τις περιπτώσεις των Τζακ Γκρίλις και Γιούρι Τίλεμανς, με τον πρώτο να είναι με το ένα πόδι εκτός Μάντσεστερ Σίτι και τον δεύτερο να έχει ακουστεί ότι είναι (και αυτός) πιθανό να αποχωρήσει από την Άστον Βίλα.

Ο τουρκικός σύλλογος θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια του Special One και βάσει του ρεπορτάζ προτίθεται να διαθέσει γύρω στα 45-50 εκατ. ευρώ και για τους δυο ποδοσφαιριστές.