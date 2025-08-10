Ο Δανός στράικερ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους «κόκκινους διαβόλους» και η Μίλαν φέρεται να θέλει να τον κάνει δικό της.

Η μεταγραφική ενίσχυση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με Ματέους Κούνια, Μπράιαν Μπεμό και Μπέντζαμιν Σέσκο φαίνεται πως ωθεί στην πόρτα της εξόδου τον Ράσμους Χόιλουντ.

Ο Δανός επιθετικός δεν είναι στα βασικά πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ για την επερχόμενη σεζόν και, σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ενημερώθηκε από τους ανθρώπους του συλλόγου πως πρέπει να αποχωρήσει στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο, για να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα επιθυμούσαν την πώλησή του, ωστόσο δεν θα πουν όχι σε ενδεχόμενο δανεισμό του 25χρονου, με τη Μίλαν να ενδιαφέρεται «ζεστά» για τον παίκτη. Μάλιστα, είναι έτοιμη να δώσει τα 46 εκατ. ευρώ που ζητά ο αγγλικός σύλλογος, αποκτώντας τον Χόιλουντ με δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Rasmus Hojlund has now been directly told he'll need to leave to gain minutes this season and is considering his options.



Manchester United prefer to sell, but have not ruled out a loan.



Milan prepared to meet #MUFC's £40m valuation via a loan fee and buy option. Further talks… pic.twitter.com/bAs2YUEmyZ August 10, 2025

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Χόιλουντ μέτρησε 10 γκολ και 4 ασίστ σε σύνολο 52 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, «αναγκάζοντας» τους ανθρώπους της ομάδας να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή.