Το μίνι-σίριαλ με τον Σλοβένο ολοκληρώθηκε και επίσημα, αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Λειψία.

Σίριαλ Σέσκο... τέλος και με τη βούλα! Ο Σλοβένος στράικερ ανήκει με κάθε επισημότητα στο δυναμικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τον ανακοίνωσε για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ κέρδισε τη «μάχη» με τη Νιουκάστλ για την υπογραφή του, πληρώνοντας περί τα 85 εκατ. ευρώ στη Λειψία για να τον πάρει στο «Όλντ Τράφορντ».

Στα 22 του χρόνια ο Σέσκο αποτέλεσε ένα από τα πιο hot ονόματα στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι, ωστόσο η Γιουνάιτεντ τον έπεισε με το πλάνο της και τον έντυσε στα κόκκινα του Μάντσεστερ έως το 2030, προσθέτοντας ένα ακόμη όπλο στην επιθετική της γραμμή.

🚨 He's here! 🚨



Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 August 9, 2025

Οι πρώτες δηλώσεις του Σέσκο

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων», ο Σλοβένος τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος για... τα όσα έρχονται στον σύλλογο, ενώ εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε οικογενειακό κλίμα στον σύλλογο.

Αναλυτικά:

«Η ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προφανώς πολύ ξεχωριστή, αλλά αυτό που πραγματικά με ενθουσιάζει είναι το μέλλον. Όταν συζητήσαμε το έργο, ήταν σαφές ότι όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει αυτή η ομάδα να αναπτύσσεται και να διεκδικεί ξανά σύντομα τα μεγαλύτερα τρόπαια.

Από τη στιγμή που έφτασα, ένιωσα τη θετική ενέργεια και το οικογενειακό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο σύλλογος. Είναι σαφώς το ιδανικό μέρος για να φτάσω στο μέγιστο επίπεδό μου και να εκπληρώσω όλες τις φιλοδοξίες μου.

Ανυπομονώ να αρχίσω να μαθαίνω από τον Ρούμπεν [Αμορίμ] και να συνδεθώ με τους συμπαίκτες μου για να πετύχουμε την επιτυχία που όλοι ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε μαζί».