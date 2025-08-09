Στέφανος Τζίμας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρήκαν την ευκαιρία να τα πουν ξανά στο φιλικό ανάμεσα στην Μπράιτον και τη Βόλφσμπουργκ.

Από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Γερμανία και την Αγγλία. Πλέον δεν μοιράζονται τα ίδια αποδυτήρια, όμως η φιλία ανάμεσα στον Στέφανο Τζίμα και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη είναι άθραυστη.

Αμφότεροι μεγάλωσαν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση του Πρωταθλήματος το 2024 και... τράβηξαν τον δρόμο τους για το εξωτερικό. Βρήκαν πάντως την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά στο φιλικό ανάμεσα στην Μπράιτον και τη Βόλφσμπουργκ στην έδρα των Γλάρων. Όπως φάνηκε και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Κουλιεράκης στα social media, οι δυο τους ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενοι για αυτό το reunion.

«Τι όμορφο συναίσθημα να συναντάς καλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα ξανά από κοντά», έγραψε στη λεζάντα του ο στόπερ της Βόλφσμπουργκ, με τον Τζίμας να του σχολιάζει: «Σ'αγαπώ αδερφέ μου».

Για την ιστορία, ο Κουλιεράκης αγωνίστηκε βασικός στην ήττα της ομάδας του με 2-1, ενώ ο φορ των Γλάρων βρισκόταν εκτός αποστολής. Πάντως, ο 19χρονος πήρε τα πρώτα του λεπτά με την Μπράιτον, αφού νωρίτερα μέσα στην ημέρα αγωνίστηκε στο κλειστό φιλικό της αγγλικής ομάδας κόντρα στη Βόλφσμπουργκ στο προπονητικό της κέντρο.