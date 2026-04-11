Σερί νίκες για τη Μπράιτον, η οποία βούλιαξε προς την Championship τη Μπέρνλι επικρατώντας 2-0 με το βλέμμα στην Ευρώπη. Καρέ της ισοπαλίας στο φινάλε για τη Μπρέντφορντ.

Πέμπτη νίκη στα έξι τελευταία ματς πρωταθλήματος για την Μπράιτον, που επικράτησε 2-0 της Μπέρνλι εκτός έδρας και ελπίζει ότι θα προλάβει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανεβαίνοντας στην ένατη θέση της βαθμολογίας της Premier League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γλάρους, ο Βίφερ, που άνοιξε το σκορ στο 43’ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 89’ - χτυπώντας με λίγα λόγια στο φινάλε κάθε ημιχρόνου! Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Μπάμπης Κωστούλας.

Την ίδια ώρα η Μπρέντφορντ πέταξε βαθμούς για τέταρτη σερί αγωνιστική στο πρωτάθλημα καθώς ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις σε 2-2 από την Έβερτον κι έχασε ξανά έδαφος στη μάχη για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Αν και οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν νωρίς με πέναλτι του Τιάγο στο 3΄, η Έβερτον έφτασε στην ισοφάριση με τον Μπέτο 26΄. Στο 76΄ο Τιάγκο ανάκτησε ξανά το προβάδισμα των γηπεδούχων και φάνηκε να τους χαρίζει το τρίποντο, όμως οι Toffees ισοφάρισαν στο 90΄+1΄με τον Ντιούσμπερι Χολ και κράτησαν τους Bees στην 7η θέση, στο -1 από την πρώτη εξάδα.