Premier League: Δυνατά για Ευρώπη η Μπράιτον, ψυχρολουσία στο φινάλε για τη Μπρέντφορντ
Πέμπτη νίκη στα έξι τελευταία ματς πρωταθλήματος για την Μπράιτον, που επικράτησε 2-0 της Μπέρνλι εκτός έδρας και ελπίζει ότι θα προλάβει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανεβαίνοντας στην ένατη θέση της βαθμολογίας της Premier League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γλάρους, ο Βίφερ, που άνοιξε το σκορ στο 43’ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 89’ - χτυπώντας με λίγα λόγια στο φινάλε κάθε ημιχρόνου! Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Μπάμπης Κωστούλας.
Την ίδια ώρα η Μπρέντφορντ πέταξε βαθμούς για τέταρτη σερί αγωνιστική στο πρωτάθλημα καθώς ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις σε 2-2 από την Έβερτον κι έχασε ξανά έδαφος στη μάχη για την ευρωπαϊκή έξοδο.
Αν και οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν νωρίς με πέναλτι του Τιάγο στο 3΄, η Έβερτον έφτασε στην ισοφάριση με τον Μπέτο 26΄. Στο 76΄ο Τιάγκο ανάκτησε ξανά το προβάδισμα των γηπεδούχων και φάνηκε να τους χαρίζει το τρίποντο, όμως οι Toffees ισοφάρισαν στο 90΄+1΄με τον Ντιούσμπερι Χολ και κράτησαν τους Bees στην 7η θέση, στο -1 από την πρώτη εξάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.