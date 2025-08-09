Ο Στέφανος Τζίμας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπράιτον στο κλειστό φιλικό των Γλάρων απέναντι στη Βόλφσμπουργκ. Στον πάγκο έμεινε ο Μπάμπης Κωστούλας.

Την προσαρμογή τους στον νέο τους κόσμο συνεχίζουν τα δύο... ελληνικά wonderkids της Μπράιτον, μετά το άλμα τους στην Premier League. Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ δήλωσε πως οι οπαδοί των Γλάρων θα μπορέσουν να δουν τόσο τον Στέφανο Τζίμα, όσο και τον Μπάμπη Κωστούλα στο τελευταίο φιλικό της ομάδας κόντρα στη Βόλφσμπουργκ (09/08 - 19:00), μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ωστόσο αυτό δεν συνέβη, καθώς αμφότεροι δεν βρέθηκαν στην αποστολή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αγγλικός σύλλογος, όπως έχει πει και ο Γερμανός κόουτς, θέλει να διασφαλίσει την πιο ομαλή προσαρμογή για τους δύο νεαρούς παίκτες, που άλλωστε ταλαιπωρήθηκαν από κάποιες ενοχλήσεις και προβλήματα τραυματισμών στην τελική ευθεία της περασμένης σεζόν. Για αυτό και στην Μπράιτον θέλουν να αποφύγουν το οποιοδήποτε ρίσκο μαζί τους.

Ο Τζίμας πάντως πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο με την Μπράιτον, λίγες ώρες πριν, σε κλειστό φιλικό κόντρα στους Γερμανούς, στο προπονητικό κέντρο των Γλάρων. Στον πάγκο έμεινε για το ίδιο παιχνίδι ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ο 19χρονος σέντερ φορ πέρασε αλλαγή στο ματς, αντικαθιστώντας τον Ντάνι Γουέλμπεκ στο 85', και δήλωσε χαρούμενος για τα πρώτα του λεπτά με τη νέα του ομάδα ενώ έδειξε έτοιμος για σκληρή δουλειά, μέχρι να έρθει και το επίσημο ντεμπούτο του. «Χαρούμενος που είμαι ξανά στο γήπεδο. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά ένα βήμα τη φορά», έγραψε σε σχετικό του story στο Instagram ο Τζίμας.

Το story του Τζίμα: