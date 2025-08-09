Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα: Θέλει να πάει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τη Mirror
Το μέλλον του Τζίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν έχει... πολλά σύννεφα, καθώς οι δυο πλευρές δεν τα βρίσκουν όσον αφορά την ανανέωση της συνεργασίας τους, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης έτοιμη να κάνει δικό της τον Λούκας Σεβαλιέ της Λιλ για τον «άσο».
Ο Ιταλός κίπερ έχει συμβόλαιο έως το επόμενο καλοκαίρι (2026) και προφανώς οι πρωτευουσιάνοι θα ήθελαν να λάβουν ένα ποσό για την παραχώρησή του και να μη τον χάσουν ως ελεύθερο. Την όλη κατάσταση παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό πολλοί σύλλογοι, ξεχωρίζει όμως το ενδιαφέρον από τις δυο ομάδες του Μάντσεστερ.
Πάντως, σύμφωνα με τη Mirror, ο Ντοναρούμα φέρεται ήδη να έχει επιλέξει... χρώμα, καθώς το βρετανικό μέσο αναφέρει πως θέλει να αγωνιστεί στη Γιουνάιτεντ και το «Όλντ Τράφορντ». Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι επίσημο, ωστόσο η επιθυμία του ποδοσφαιριστή μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης.
🚨 Gianluigi Donnarumma wants to join Manchester United. 🤯🔱
(Source: @MirrorFootball ) pic.twitter.com/tXb6N4XMN0— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εντυπωσιάζει το ανακαινισμένο Κάρινγκτον - Τιμήθηκε με πλακέτα η σπουδαία Καθ Φιπς
- Σέσκο: Το παρασκήνιο της μεταγραφής του στη Γιουνάιτεντ και το προσωπικό στοίχημα του Κρίστοφερ Βίβελ
- Τσέλσι, μεταγραφές: Ήρθε σε συμφωνία με Γκαρνάτσο και αρχίζει διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ