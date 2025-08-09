Ο Ιταλός τερματοφύλακας δύσκολα θα συνεχίσει στο Παρίσι και το βρετανικό μέσο αποκαλύπτει την επιθυμία του να παίξει στο «Όλντ Τράφορντ».

Το μέλλον του Τζίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν έχει... πολλά σύννεφα, καθώς οι δυο πλευρές δεν τα βρίσκουν όσον αφορά την ανανέωση της συνεργασίας τους, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης έτοιμη να κάνει δικό της τον Λούκας Σεβαλιέ της Λιλ για τον «άσο».

Ο Ιταλός κίπερ έχει συμβόλαιο έως το επόμενο καλοκαίρι (2026) και προφανώς οι πρωτευουσιάνοι θα ήθελαν να λάβουν ένα ποσό για την παραχώρησή του και να μη τον χάσουν ως ελεύθερο. Την όλη κατάσταση παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό πολλοί σύλλογοι, ξεχωρίζει όμως το ενδιαφέρον από τις δυο ομάδες του Μάντσεστερ.

Πάντως, σύμφωνα με τη Mirror, ο Ντοναρούμα φέρεται ήδη να έχει επιλέξει... χρώμα, καθώς το βρετανικό μέσο αναφέρει πως θέλει να αγωνιστεί στη Γιουνάιτεντ και το «Όλντ Τράφορντ». Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι επίσημο, ωστόσο η επιθυμία του ποδοσφαιριστή μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης.