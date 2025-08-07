Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν πρέπει να θεωρείται ο Λούκας Σεβαλιέ, αφού η Λιλ είπε το «ναι» στη νέα πρόταση των Παριζιάνων για τον 23χρονο τερματοφύλακα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πάτησε... γκάζι στην υπόθεση του Λούκας Σεβαλιέ, ικανοποίησε τις οικονομικές απαιτήσεις της Λιλ και είναι πλέον έτοιμη να υποδεχθεί τον νέο της τερματοφύλακα!

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, η Λιλ αποδέχθηκε τη νέα πρόταση της Παρί που ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ -χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα bonus- και ενδέχεται να αγγίξει συνολικά τα 55 εκατ. ευρώ. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου στους Παριζιάνους.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πενταετές συμβόλαιο, ενώ ο Σεβαλιέ αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι την Παρασκευή (8/8) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.

Η άφιξη του Σεβαλιέ πάντως θα επηρεάσει και την παραμονή του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός πορτιέρε θα μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, δεν έχει ανανεώσει ακόμη και παράλληλα βρίσκεται στο «στόχαστρο» πολλών ομάδων, μεταξύ των οποίων της Γιουνάιτεντ και της Σίτι.