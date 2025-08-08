Η Άρσεναλ επέκτεινε για πέντε χρόνια τη συνεργασία της με τον Ίθαν Νουανέρι, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της, τον νεαρότερο παίκτη που έκανε ντεμπούτο της ιστορία της Premier League.

Στο αδιαμφησβήτητο ταλέντο του Ίθαν Νουανέρι επένδυσε η Άρσεναλ. Οι Gunners βρίσκονταν σε συζητήσεις με τον 18χρονο εξτρέμ για ανανέωση της συνεργασίας τους, η οποία πήρε και επίσημη μορφή.

Ο Νουανέρι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ που τον «έδεσε» στο «Έμιρεϊτς» μέχρι το 20230. Ο νεαρός είχε μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων της Premier League, όμως η επιθυμία του ίδιου ήταν να παραμείνει στην ομάδα όπως και έγινε.

Το 2022, ο Νουανέρι έγραψε στην ιστορία στην Premier League, όταν κάνοντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 15 ετών και 181 ημερών έγινε ο νεαρότερος ever στον θεσμό! Γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Άρσεναλ, πήρε τις ευκαιρίες του την περασμένη σεζόν μετά τον τραυματισμό και την απουσία του Μπουκάγιο Σάκα, ξεχωρίζοντας με εννέα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε σύνολο 37 εμφανίσεων.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα, ο νεαρός ετοιμάζεται να αρπάξει όποια ευκαιρία του παρουσιαστεί και να πρωταγωνιστήσει με τους Gunners τα επόμενα χρόνια.