Άρσεναλ: «Έδεσε» τον 18χρονο Νουανέρι μέχρι το 2030
Στο αδιαμφησβήτητο ταλέντο του Ίθαν Νουανέρι επένδυσε η Άρσεναλ. Οι Gunners βρίσκονταν σε συζητήσεις με τον 18χρονο εξτρέμ για ανανέωση της συνεργασίας τους, η οποία πήρε και επίσημη μορφή.
Ο Νουανέρι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ που τον «έδεσε» στο «Έμιρεϊτς» μέχρι το 20230. Ο νεαρός είχε μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων της Premier League, όμως η επιθυμία του ίδιου ήταν να παραμείνει στην ομάδα όπως και έγινε.
Το 2022, ο Νουανέρι έγραψε στην ιστορία στην Premier League, όταν κάνοντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 15 ετών και 181 ημερών έγινε ο νεαρότερος ever στον θεσμό! Γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Άρσεναλ, πήρε τις ευκαιρίες του την περασμένη σεζόν μετά τον τραυματισμό και την απουσία του Μπουκάγιο Σάκα, ξεχωρίζοντας με εννέα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε σύνολο 37 εμφανίσεων.
Δείτε ΕπίσηςΣάλος για την μεταγραφή Παρτέι στην Βιγιαρεάλ μετά την απελευθέρωσή του: «Η πιο σκοτεινή μέρα του συλλόγου»
The future’s bright ✍️ pic.twitter.com/c22SpXEomW— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2025
Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα, ο νεαρός ετοιμάζεται να αρπάξει όποια ευκαιρία του παρουσιαστεί και να πρωταγωνιστήσει με τους Gunners τα επόμενα χρόνια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Σάλος για την μεταγραφή Παρτέι στην Βιγιαρεάλ μετά την απελευθέρωσή του: «Η πιο σκοτεινή μέρα του συλλόγου»
- Τόμας Πάρτεϊ: Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση
- «Παίκτες της Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ στέλνουν μηνύματα στη Σίντνεϊ Σουίνι επειδή χώρισε!»