Σάλος για την μεταγραφή Παρτέι στην Βιγιαρεάλ μετά την απελευθέρωσή του: «Η πιο σκοτεινή μέρα του συλλόγου»

Η Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Πάρτεϊ λίγες αφότου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση υπό όρους, μετά τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης.

Ο 32χρονος Καμερουνέζος, Τόμας Πάρτεϊ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους το πρωί της Τρίτης (5/8) από το Δικαστήριο του Γουεστμίνστερ, μετά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για πέντε βιασμούς εις βάρος δύο γυναικών, καθώς και μία σεξουαλική επίθεση κατά μιας τρίτης.

Ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Βιγιαρεάλ ως ελεύθερος και επιστρέφει στη La Liga, πέντε χρόνια μετά τη μεταγραφή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης στους Κανονιέρηδες, αντί 50 εκατ. ευρώ. Η μεταγραφή του στα «κίτρινα υποβρύχια» ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά την εκδίκαση της απόφασης του δικαστηρίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους.

Τα τελευταία πέντε χρόνια στο Λονδίνο ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» στην μεσαία γραμμής της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα, καταγράφοντας συνολικά 167 εμφανίσεις, εννέα γκολ και επτά ασίστ.

El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.



El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR August 7, 2025

Η άφιξή του έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των φίλων της ισπανικής ομάδας, με εκατοντάδες να υπογράφουν μια αναφορά ζητώντας την ακύρωση της μεταγραφής, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο σκοτεινή μέρα στην ιστορία του συλλόγου».

Παρά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η διοίκηση της ισπανικής ομάδας ήθελε να μιλήσει δημόσια, με στόχο να διευκρινίσει τη θέση της σχετικά με την απόκτηση του Τόμας Πάρτεϊ και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει λόγω των σοβαρών καταγγελιών εις βάρος του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιγιαρεάλ για τον Τόμας Πάρτεϊ

«Ο σύλλογος είναι ενήμερος ότι ο ποδοσφαιριστής εμπλέκεται αυτή τη στιγμή σε νομική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και επιμένει στην αθωότητά του. Ο σύλλογος σέβεται την θεμελιώδη αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας και θα αναμείνει την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, η οποία είναι αρμόδια να διαλευκάνει τα γεγονότα της υπόθεσης. Λόγω της σχετικής νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο σύλλογος δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό.

Η Βιγιαρεάλ επιθυμεί να επαναλάβει με σαφήνεια τη σταθερή της δέσμευση στον σεβασμό και τη διαφορετικότητα και καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας, σε οποιαδήποτε μορφή της, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας, των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας ή οποιασδήποτε συμπεριφοράς που πλήττει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου».