Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... πρόλαβε τη Νιούκαστλ, τα βρήκε σε όλα με Λειψία και Μπένιαμιν Σέσκο και κάνει δικό της τον Σλοβένο σέντερ φορ.

Το απόλυτο μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού έφτασε στο τέλος του. Ο Μπένιαμιν Σέσκο φλέρταρε με την Άρσεναλ, έβαλε τις Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κονταροχτυπηθούν τα τελευταία 24ωρα και εν τέλει θα καταλήξει στους Κόκκινους Διαβόλους!

Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal έχει κλείσει, η Γιουνάιτεντ τα έχει βρει σε όλα και με τη Λειψία και με τον Σλοβένο φορ και θα τελειώσει τη μεταγραφή του άμεσα. Μια μεταγραφή ιδιαίτερα κοστοβόρα, την πιο ακριβή της φέτος, μιας και ο 22χρονος θα της κοστίσει συνολικά 85 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Σέσκο θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αναμένεται να πετάξει στο Μάντσεστερ σύντομα για να περάσει τα ιατρικά του και να ανακοινωθεί. Ο Σλοβένος έτσι θα ολοκληρώσει το… λίφτινγκ στην επιθετική γραμμή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που υπενθυμίζουμε πως έχει ήδη κάνει δικούς της και τον Ματέους Κούνια και τον Μπράιαν Μπουμό για να ενισχύσει τη φαρέτρα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Γιατί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίρνει τον Σέσκο

Αν και ακόμα άγουρος στο υψηλότερο επίπεδο, ο Μπένιαμιν Σέσκο αποτελεί έναν από τους πιο υποσχόμενους σέντερ φορ στην Ευρώπη. Ο 22χρονος Σλοβένος έχει όλα τα στοιχεία ενός σύγχρονου επιθετικού, είναι δυνατός, πανύψηλος (1,95μ.), αλλά ταχύς, με ικανοποιητική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε δύο χρόνια με τη Λειψία μέτρησε 39 γκολ και 8 ασίστ σε 87 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Φυσικά, καλείται να εξελιχθεί για να σταθεί στην Premier League, όμως το potential είναι εκεί και είναι καλό. Μένει να ξεδιπλωθεί και στο χορτάρι και ο Σέσκο να μην αποτελέσει έναν νέο Ράσμους Χόιλουντ, που δεν μπόρεσε να βρει την εξέλιξη που θα ήθελε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.