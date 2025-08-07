Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βάλει στα ραντάρ της τη... ζόρικη περίπτωση του Κάρλος Μπαλεμπά και οι οπαδοί της προσπαθούν να τη βοηθήσουν να κάνει το «μπαμ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει το συντομότερο δυνατόν να τελειώσει την υπόθεση του Μπένιαμιν Σέσκο, ωστόσο… τρέχει και για άλλες μεταγραφές. Όπως μετέδωσαν τα αγγλικά media, οι Κόκκινοι Διάβολοι χτύπησαν την πόρτα της Μπράιτον για να εξετάσουν την περίπτωση του Κάρλος Μπαλεμπά.

Πρόκειται ωστόσο για μια πολύ ζόρικη υπόθεση, καθώς οι Γλάροι, γνωστοί για τη σκληρή τους στάση στις διαπραγματεύσεις, δεν επιθυμούν να πουλήσουν τον Καμερουνέζο χαφ και, αν το έκαναν θα τον πουλούσαν με ένα αστρονομικό ποσό, ίσως και μεγαλύτερο από τα 120 εκατομμύρια ευρώ που εισέπραξαν από την Τσέλσι για τον Μόισες Καϊσέδο πριν δύο χρόνια. Κάπως έτσι, το deal φαντάζει πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, ωστόσο οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ δεν σταματούν να κάνουν όνειρα.

Μάλιστα, ένας από αυτούς ενθουσιάστηκε τόσο με την προοπτική του Μπαλεμπά, που, σύμφωνα με την Daily Mail, ξεκίνησε… έρανο στη γνωστή ιστοσελίδα GoFundMe για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή! Ο συγκεκριμένος φίλαθλος έθεσε ως στόχο τα 140 εκατομμύρια ευρώ και ζήτησε από τους συνοπαδούς του να βάλουν κι αυτοί το… κάτιτίς τους προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χρήματα που θα ζητούσε πιθανότατα η Μπράιτον.

Οι Γλάροι αγόρασαν τον Μπαλεμπά το καλοκαίρι του 2023 από την Λιλ και τον… εκτόξευσαν. Ο 21χρονος διακρίνεται για την αθλητικότητά του, τη δύναμή του αλλά και την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια και θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους αμυντικούς μέσους στην Ευρώπη.