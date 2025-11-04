Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε την ύψιστη τιμή από τον Βασιλιά Κάρολο και πήρε τον τίτλο του «sir» για τη συνεισφορά του στον αθλητισμό.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι πλέον «Sir». Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη σε μία ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, λαμβάνονταςαπό τον Βασιλιά Κάρολο μία από τις υψηλότερες διακρίσεις για τη συνολική του προσφορά στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Ο Μπέκαμ, που διατηρεί άριστες σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, πέρα από τη σπουδαία καριέρα του στα έχει συμβάλει ενεργά σε σημαντικές κοινωνικές δράσεις. Υπηρετεί ως πρεσβευτής της UNICEF, προωθώντας προγράμματα για την προστασία και εκπαίδευση των παιδιών, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε διεθνές επίπεδο.

Από το 2024, ο Μπέκαμ συνεργάζεται στενά με τον Βασιλιά Κάρολο και το King’s Foundation, συμμετέχοντας σε δράσεις που αφορούν την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.