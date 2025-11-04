Ντέιβιντ Μπέκαμ: Τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον Βασιλιά Κάρολο
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι πλέον «Sir». Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη σε μία ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, λαμβάνονταςαπό τον Βασιλιά Κάρολο μία από τις υψηλότερες διακρίσεις για τη συνολική του προσφορά στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.
Ο Μπέκαμ, που διατηρεί άριστες σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, πέρα από τη σπουδαία καριέρα του στα έχει συμβάλει ενεργά σε σημαντικές κοινωνικές δράσεις. Υπηρετεί ως πρεσβευτής της UNICEF, προωθώντας προγράμματα για την προστασία και εκπαίδευση των παιδιών, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε διεθνές επίπεδο.
Από το 2024, ο Μπέκαμ συνεργάζεται στενά με τον Βασιλιά Κάρολο και το King’s Foundation, συμμετέχοντας σε δράσεις που αφορούν την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
"Being an east end boy, it's a very proud day"— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2025
Sir David Beckham has been formally knighted by the King at Windsor Castle. pic.twitter.com/31yoxrbOQ4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.