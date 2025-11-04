Σε μια μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, την κατάσταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως και για άλλα θέματα.

Τα... αποκαλυπτήρια της μεγάλης συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν, είναι γεγονός. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν μάσησε τα λόγια του, μίλησε για όλους και για όλα δίνοντας απαντήσεις.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης, το «μενού» που προσέφερε ο Πιρς Μόργκαν περιείχε Μέσι, όπως είχε ήδη αποκαλυφθεί στο τρέιλερ της συνέντευξης, τον τραγικό και πρόωρο χαμό του συμπατριώτη του, Ντιόγκο Ζότα, την σχέση του με την Χεορχίνα, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί την δεδομένη στιγμή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Φυσικά, ο Κριστιάνο κλήθηκε να απαντήσει και στην ερώτηση που... καίει περισσότερο από όλες. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ημερομηνία της απόσυρσής του από την ενεργό δράση, την οποία δεν προσδιόρισε, αλλά άφησε να εννοηθεί πως θα συμβεί «σύντομα»!

Για την συνταξιοδότησή του:

«Σύντομα! Αλλά νομίζω ότι θα είμαι προετοιμασμένος. Αν θα είναι σκληρό; Φυσικά. Θα είναι δύσκολο; Πιθανώς. Πιθανώς θα κλάψω; Ναι... Αλλά προετοιμάζω το μέλλον μου από όταν ήμουν 25, 26, 27 ετών».

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he thinks he will retire 'soon' - but 'nothing' will compare in his life to football.



"It will be tough... probably I will cry... but I've prepared my future since 27 years old."



📺 https://t.co/tL9iaAjKDq@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/ugyArQp8s3 November 4, 2025

Για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Δεν είναι δομημένος σύλλογος. Αλλά βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου ακόμη, αγαπώ αυτόν τον σύλλογο. Ο Ρούμπεν Αμορίμ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τι να κάνει, θαύματα; Κάποιοι παίκτες δεν έχουν τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουν καταλαβαίνουν τι είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προφανώς και με πονάει η τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, διότι έπαιξα τόσα χρόνια εκεί και κατέκτησα πολλά τρόπαια. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, ας είμαστε ειλικρινείς. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν αφορά μόνο τον προπονητή και τους παίκτες».

Για τον θάνατο του Ζότα:

«Όταν έμαθα για τον θάνατό του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έκλαψα πολύ, ήταν μία πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας».

Για την Χεορχίνα:

«Είναι η γυναικά της ζωής μου, ήταν φυσικό να της κάνω πρόταση γάμου. Φροντίζει εμένα, την οικογένειά μου. Είναι μία ξεχωριστή γυναίκα και με καταλαβαίνει. Αυτό έψαχνα. Σχεδιάζουμε να κάνουμε τον γάμο μας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και... ελπίζουμε με το τρόπαιο».

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Δεν είναι όνειρό μου να κατακτήσει το Μουντιάλ. Πρέπει το συγκεκριμένο τρόπαιο να αποφασίσει εάν είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία; Μία μόνο διοργάνωση επτά αγώνων; Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο αυτό;»

Για την μεταγραφή στην... Άρσεναλ:

«Είναι αληθινή ιστορία. Ήμουν κοντά στο να ενταχθώ στην Άρσεναλ πολλά χρόνια πριν, αλλά είναι όλα παρελθόν. Ειλικρινά, όταν κοιτάζω την Άρσεναλ, δεν την βλέπω ως αντίπαλο. Μου αρέσει πολύ η ομάδα τους! Μπορούν να κατακτήσουν την Premier League φέτος».

Για την κριτική του κόσμου:

«Δεν με νοιάζει τι σκέφτεται ο κόσμος για εμένα. Λένε ότι είμαι αλαζόνας, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Η κοινή γνώμη που σχετίζεται με εμένα, δεν έχει πλέον καμία σημασία για μένα προσωπικά. Ήταν στόχος μου να γίνω δισεκατομμυριούχος, αλλά δεν ήμουν ποτέ εμονικός με τα χρήματα. Όταν φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο, τα χρήματα δεν έχουν σημασία».

Για τον γιο του, Κριστιάνο Τζούνιορ:

«Θέλω να είμαι πίσω του, γιατί βρίσκεται σε μία φάση της ζωής του που κάνεις κάποια πράγματα ανόητα. Είναι φυσιολογικό, γιατί κι εγώ τα ίδια έκανα. Πρόκειται για κάτι σαν παρόρμηση. Θέλω να είμαι εκεί για τα παιδιά μου πιο συχνά, ως οικογενειάρχης».