Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Μπέντζαμιν Σέσκο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι Κόκκινοι Διάβολοι έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή.

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρούν αντίστροφα για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο και ετοιμάζονται να κλείσουν μία μεγάλη -και δαπανηρή- μεταγραφή.

Σύμφωνα ρεπορτάζ του γερμανικού «Sky Sports», η Γιουνάιτεντ ήρθε πλήρη συμφωνία με τον 22χρονο Σλοβένο επιθετικό, ο οποίος επιθυμούσε έτσι κι αλλιώς την μετακίνησή του στους Κόκκινους Διαβόλους παρά το παράλληλο ενδιαφέρον της Νιούκαστλ.

Μάλιστα, το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Σέσκο στη Γιουνάιτεντ θα είναι τουλάχιστον πενταετές, δηλαδή μέχρι το 2030, και ο ποδοσφαιριστής πλέον αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γιουνάιτεντ και της Λειψίας προχωρούν με θετικό πρόσημο για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, σε ένα deal που φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί για πάνω από 80 εκατ. ευρώ.

🚨⏳ Manchester United and RB Leipzig are in concrete negotiations over Benjamin #Sesko now. An agreement is expected. As previously revealed, #MUFC have already increased their fixed offer to €80 million.



Total agreement between Sesko and Manchester United is done — contract… pic.twitter.com/KpDPypWY89