Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε την πρώτη της πρόταση για τον Μπέντζαμιν Σέσκο, καθώς επιδιώκει να κερδίσει τη Νιούκαστλ στη «μάχη» για την απόκτηση του επιθετικού της Λειψίας, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν.

Η προσφορά λέγεται ότι ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ προκαταβολικά, συν 10 εκατομμύρια σε μπόνους ,ωστόσο ο γερμανικός σύλλογος φαίνεται να μην έχει ακόμα απαντήσει στην πρόταση από το «Όλντ Τράφορντ».

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μία ενδιαφέρουσα «μάχη», ανάμεσα στους Κόκκινους Διαβόλους και τους Maggpies, με αναφορές να υποστηρίζουν πως ο Σλοβένος είναι θετικός στο ενδεχόμενο να ενταχθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες.

Υπενθυμίζουμε άλλωστε πως η Νιούκαστλ θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά την κορυφή της επίθεσής της, αφού ο Αλεξάντερ Ίσακ εξακολουθεί να επιθυμεί να αποχωρήσει για τη Λίβερπουλ.

Ο 22χρονος έχει σπουδαίο potential. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 21 γκολ σε 45 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

