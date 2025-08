Σύμφωνα με το «Athletic», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλησιάζει στην συμφωνία με την Λειψία για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, τον οποίο διεκδικεί και η Νιουκάστλ.

Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν ανέφερε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κοντά στην συμφωνία με την Λειψία για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο. Μπορεί η Νιουκάστλ να ήταν εκείνη που πρώτη έφτασε στο deal με τον γερμανικό σύλλογο προσφέροντάς του 82,5 εκατ. ευρώ και άλλα 2,5 εκατ. ακόμη με την μορφή μπόνους, ωστόσο φαίνεται πως οι «καρακάξες» δεν έχουν το πάνω χέρι στην υπόθεση αυτή.

Κι αυτό γιατί ο ίδιος ο 22χρονος Σλοβένος φορ φαίνεται να προτιμάει την επιλογή των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι θα μπορέσουν να τον κάνουν δικό τους και να κερδίσουν την Νιουκάστλ στην σχετική κούρσα, αν μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Λειψίας.

Μπορεί να μην υπάρχει ακόμη συμφωνία, όμως φαίνεται ότι η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έχει φέρει την υπόθεση σε πολύ καλό σημείο και την οδηγεί προς την κατεύθυνση του οριστικού deal.

Την περασμένη σεζόν ο Σέσκο πραγματοποίησε 45 συμμετοχές σκοράροντας 21 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ στα περισσότερα από 3,2 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

