Ο Τόμας Πάρτεϊ, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τις κατηγορίες που αφορούν πέντε βιασμούς εις βάρος δύο γυναικών, καθώς και μία σεξουαλική επίθεση κατά μίας τρίτης.

Ο Τόμας Πάρτεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής στην Αγγλία το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος κατηγορείται για πέντε βιασμούς εις βάρος δύο γυναικών, καθώς και για μία σεξουαλική επίθεση κατά τρίτης γυναίκας. Τα αδικήματα φαίνεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2021 και 2022, όταν αγωνιζόταν στην Άρσεναλ.

Ο 32χρονος Καμερουνέζος στάθηκε το πρωί της Τρίτης (5/8) με τα χέρια πίσω από την πλάτη στο εδώλιο του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ, φορώντας ένα μαύρο φούτερ με φερμουάρ. Σύμφωνα με την ετυμηγορία, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση υπό όρους οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση επικοινωνίας με τις τρεις γυναίκες και την υποχρέωση να ενημερώνει την αστυνομία για οποιαδήποτε μόνιμη αλλαγή διεύθυνσης ή διεθνές ταξίδι.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν τέσσερις ημέρες μετά την αποχώρησή του από την Άρσεναλ, όταν έληξε το συμβόλαιό του στα τέλη Ιουνίου. Η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον της δικαιοσύνης θα είναι στο δικαστήριο «Old Bailey» στις 2 Σεπτεμβρίου.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, προχωράει κανονικά και η μεταγραφή του στη Βιγιαρεάλ με τον ίδιο να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο, με την προοπτική επέκτασής του για επιπλέον 12 μήνες.

BREAKING: Former Arsenal footballer Thomas Partey has been granted bail, after appearing in court on rape charges.



He has denied all allegations against him



https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xToZkbpP4E