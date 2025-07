Ο Τόμας Πάρτεϊ κατηγορείται επίσημα για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από την Μητροπολιτική Αστυνομία για περιστατικά που συνέβησαν μεταξύ του 2021 και του 2022!

Σοκ στην Αγγλία και την Premier League, καθώς ο Τόμας Πάρτεϊ κατηγορείται επίσημα για πέντε υποθέσεις βιασμών και μία σεξουαλικής επίθεσης! Τα εν λόγω περιστατικά έγιναν το διάστημα μεταξύ του 2021 και του 2002.

🔴 Two-and-a-half-year investigation leaves Premier League club facing intense criticism after midfielder charged with five counts of rape



Read more here 👇https://t.co/YYPYCtbkdA pic.twitter.com/4Hgsd7dLsF