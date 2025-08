Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Τζέιμς Μάντισον, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από το φιλικό της Τότεναμ κόντρα στη Νιούκαστλ με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται στην Τότεναμ σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τζέιμς Μάντισον! Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Νιούκαστλ με φορείο, καθώς αποκόμισε σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Αν και η φύση όπως και το μέγεθος του τραυματισμού δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ο προπονητής των Spurs, Τόμας Φρανκ, παραδέχθηκε πως οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι αισιόδοξες...

«Κάποιες φορές η ζωή και το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι σκληρά, αλλά άλλες φορές πολύ όμορφα. Αυτό που συνέβη στον Μάντερς ήταν σκληρό» τόνισε αρχικά, προτού συμπληρώσει:

«Φαίνεται να είναι ένας σοβαρός τραυματισμός. Δεν ξέρουμε ακριβώς την κατάσταση. Δεν φαινόταν καλό. Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι είναι το ίδιο σημείο στο οποίο είχε τον προηγούμενο τραυματισμό» παραδέχθηκε, εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις.

