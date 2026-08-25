Με τη βούλα παίκτης της Τότεναμ είναι ο Σαβίνιο, με τους Spurs να ανακοινώνουν τη μεταγραφή του από τη Σίτι.

Η Τότεναμ έκανε δικό της τον Σάβινιο από τη Μάντσεστερ Σίτι και έβαλε... βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Με την ομάδα του Ντε Τζέρμπι να συνεχίζει να κάνει... φασαρία στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Παίκτης της Τότεναμ είναι με κάθε επισημότητα και το deal αγγίζει τα 99 εκατ. ευρώ, με τους Spurs να καταβάλλουν αρχικά περίπου 87,6 εκατ. ευρώ και ακόμη 11,6 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Σάβινιο γίνεται έτσι η 7η μεταγραφή της ομάδας στο μεταγραφικό παράθυρο και η πρώτη για την επιθετική της γραμμή. Ο 22χρονος θα φοράει το ν17 και ξεκίνησε ήδη δουλειά.



In his new threads 😮‍💨 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

Να θυμίσουμε πως τα Σπιρούνια είναι κοντά σε ένα ακόμη σπουδαίο deal, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ έδωσα τα χέρια με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Ομάρ Μαρμούς ως δανεικό με οψιόν αγοράς στα 60 εκατομμύρια ευρώ.