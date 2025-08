Αρνητική ήταν η απάντηση της Λειψίας σε πρόταση της Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, η οποία ανήλθε στα 80 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους!

Πήρε μια γεύση από το ίδιο της το... φάρμακο η Νιούκαστλ! Τη στιγμή που οι Magpies είπαν «όχι» στην εξωπραγματική πρόταση της Λίβερπουλ ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση Αλεξάντερ Ίσακ, η Λειψία με τη σειρά της αρνήθηκε τη δική τους χρυσοφόρα προσφορά για τον Μπέντζαμιν Σέσκο.

Μια πρόταση διόλου ευκαταφρόνητη μιας και ο αγγλικός σύλλογος πρόσφερε συνολικά 80 εκατομμύρια ευρώ στους Ταύρους για να πάρει τον Σλοβένο φορ στην Αγγλία.

Σύμφωνα ωστόσο με το «Athletic», οι Γερμανοί δεν... συγκινήθηκαν από την πρόταση. Οι ιθύνοντες της Λειψίας αξιολογούν τον Σέσκο σε υψηλότερη τιμή και αποφάσισαν να απορρίψουν την προσφορά της Νιούκαστλ, δίνοντας συνέχεια στο... θρίλερ της μεταγραφής του.

Οι Magpies άλλωστε δεν είναι οι μοναδικοί που παίζουν δυνατά για την περίπτωση του, καθώς έντονο ενδιαφέρον έχει δείξει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει κατατάξει τον 22χρονο φορ ως προτεραιότητα για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης.

Το μέλλον του Σέσκο πάντως φέρεται να βρίσκεται άρρηκτα συνδεδεμένο και με εκείνο του Αλεξάντερ Ίσακ, καθώς δημοσίευμα από την Αγγλία τόνισε νωρίτερα πως η Λίβερπουλ θα καταθέσει νέα πρόταση για την αγορά του Σουηδού μόνο σε περίπτωση που η Νιούκαστλ κλείσει κάποιον αντικαταστάτη για την κορυφή της επίθεσης.

