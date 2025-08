Οι «καρακάξες» ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ πριν τον παραχωρήσουν, και σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ κατέθεσαν επίσημη πρόταση στη Λειψία για τον Σλοβένο.

Το όνομα του Μπέντζαμιν Σέσκο μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα αγγλικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες. Ο στράικερ της Λειψίας βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στο προσκήνιο για τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και τη Νιουκάστλ.

Μάλιστα, αρκετά μέσα ισχυρίστηκαν χθες (1/8) πως ο Σλοβένος προτιμά την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, η οποία φαινόταν να έχει προβάδισμα για την υπογραφή του. Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα αλλάζουν την κατάσταση, καθώς αναφέρουν πως οι «καρακάξες» είναι έτοιμες να τον κάνουν δικό τους.

Η Νιουκάστλ ψάχνει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ που θέλει να συνεχίσει στη Λίβερπουλ, και φαίνεται πως κατέθεσαν επίσημη πρόταση στον γερμανικό σύλλογο για τον Σέσκο, ύψους 75 εκατ. ευρώ, συν άλλα πέντε σε μορφή μπόνους, ποσό που ικανοποιεί τους «ταύρους». Μάλιστα τονίζεται πως ο 22χρονος ποδοσφαιριστής είναι θετικός και στην προοπτική της ομάδας του Έντι Χάου.

