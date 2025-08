Μετά το ηχηρό «όχι» που εξέλαβε από τη Νιούκαστλ σε πρόταση που άγγιζε τα 130 εκατομμύρια ευρώ, η Λίβερπουλ αποφάσισε να κουνήσει λευκή σημαία για τη μεταγραφή του Ίσακ!

Μπορεί να πρόκειται για παιχνίδι τακτικής, μπορεί και για ξεκάθαρη πρόθεση... Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η Λίβερπουλ φαίνεται πως για την ώρα πατάει φρένο στην καταδίωξη του Αλεξάντερ Ίσακ. Το ηχηρό «όχι» της Νιούκαστλ σε επίσημη πρόταση που άγγιξε τα 130 εκατομμύρια ευρώ μπορεί τελικά να αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ, καθώς το «BBC» τονίζει πως οι Reds δεν έχουν καμία πρόθεση να επιμείνουν.

Αντίθετα η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού αυτό το καλοκαίρι, εκτός κι αν η Νιούκαστλ αλλάξει τη στάση της και επικοινωνήσει πρώτη με τους Reds ώστε να ανοίξουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με λογικές απαιτήσεις.

Την ίδια ώρα ο Ίσακ πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, αλλά η Νιούκαστλ έχει διαφορετικά σχέδια... Όπως τονίζουν στην Αγγλία, οι Magpies δεν έχουν σκοπό να δεχτούν πρόταση μικρότερη των 160 εκατομμυρίων ευρώ και στο μεταξύ θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Σουηδού φορ με ρήτρα αγοράς για το καλοκαίρι του 2026.

Προς το παρόν κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κρατήσουν με κάθε κόστος τον 25χρονο στο «St. James Park» κι εκτός απροόπτου φαίνεται πως κατάφεραν να αποθαρρύνουν τις προσπάθειες της Λίβερπουλ ώστε να τον ντύσει από φέτος στα κόκκινα.

