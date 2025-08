«Πανικός» στην Αγγλία, καθώς οι «καρακάξες» απέρριψαν επίσημη πρόταση των κόκκινων για τον Σουηδό στράικερ, που σύμφωνα με πολλαπλές πηγές ξεπερνούσε τα 100 εκατ. ευρώ.

Το όνομα του Αλεξάντερ Ίσακ θα είναι εκείνο που θα μας κρατήσει συντροφιά τον Αύγουστο, καθώς όπως φαίνεται πρόκειται να... τραβήξει αρκετά η πιθανή μεταγραφή του στη Λίβερπουλ.

Ο Σουηδός στράικερ που δεν βρίσκεται με την αποστολή της Νιουκάστλ στη Σιγκαπούρη «λόγω ενοχλήσεων», εθεάθη να κάνει ατομικές προπονήσεις στις εγκαταστάσεις της Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην οποία αγωνίστηκε την τριετία 2019-2022. Όλα αυτά στον απόηχο της προφορικής συμφωνίας στην οποία φέρεται να έχει έρθει με την ομάδα του Άρνε Σλοτ, για συμβόλαιο έξι ετών.

Η υπόθεση προχωράει, καθώς οι «Reds» κατέθεσαν επίσημη πρόταση τις «καρακάξες», όπως μετέδωσαν αρκετά μέσα στο Νησί, η οποία όμως απορρίφθηκε από τους διοικούντες. Το ακριβές ποσό της προσφοράς δεν έχει γίνει γνωστό, όμως εκτιμάται πως ήταν πάνω από 100 εκατ. ευρώ, ενώ αναφέρεται ότι η Νιουκάστλ δεν θα δεχθεί καμία πρόταση αν πρώτα δεν βρει τον αντικαταστάτη του Ίσακ.

