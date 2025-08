Μια ανάσα από την επιστροφή του στην Premier League βρίσκεται ο Ζοάο Παλίνια, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά από την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Τότεναμ.

Ετοιμάζει ξανά βαλίτσες για Λονδίνο ο Ζοάο Παλίνια! Μόλις ένα χρόνο μετά την αναχώρησή του από τη Φούλαμ για λογαριασμό της Μπάγερν, ο Πορτογάλος χαφ θα κάνει το αντίθετο δρομολόγιο αλλά αυτή τη φορά για χάρη της Τότεναμ.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Τότεναμ και Μπάγερν έχουν δώσει τα χέρια για τον δανεισμό του Παλίνια, ενώ στη συμφωνία τους συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά του ο 30χρονος ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και περιμένει από τις δυο ομάδες να ολοκληρώσουν και το διαδικαστικό μέρος της μεταγραφής, προτού προχωρήσουν στις επίσημες ανακοινώσεις.

Κάπως έτσι ο Παλίνια επιχειρεί να δώσει το φιλί της ζωής στην καριέρα του που είχε πάρει την... κατιούσα μετά τη μεταγραφή του στη Μπάγερν. Στο Μόναχο άλλωστε ο Πορτογάλος δεν κατάφερε ποτέ να δικαιολογήσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψαν οι Γερμανοί για χάρη του κι επιστρέφει ξανά στην Αγγλία έπειτα από ένα απογοητευτικό πέρασμα από τη Bundesliga.

🚨⚪️ João Palhinha has completed his medical as new Tottenham player. 🇵🇹



Formal steps to follow between clubs after deal agreed on loan with salary covered by #THFC… and €30m buy option clause, not mandatory. pic.twitter.com/eySIuecJgv