Ο Σουηδός επιθετικός κάνει ατομικές προπονήσεις στις εγκαταστάσεις της πρώην ομάδας του, περιμένοντας να «ανάψουν» οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Νιουκάστλ για τη μεταγραφή του.

Το σίριαλ ονόματι Αλεξάντερ Ίσακ βρίσκεται στο... καλύτερό του σημείο. Ο Σουηδός στράικερ που εδώ και ημέρες έχει ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους της Νιουκάστλ πως θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο, προτιμώντας να συνεχίσει στη Λίβερπουλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ από την Αγγλία, ο ίδιος και οι «Reds» έχουν δώσει τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Ο ποδοσφαιριστής θέλει διακαώς να αγωνιστεί στην ομάδα του Άρνε Σλοτ και κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Πιο πρόσφατη ενέργειά του, όπως αποκάλυψε το Sky Sports, είναι η αποχή από τις προπονήσεις της Νιουκάστλ.

Τη δεδομένη στιγμή, ο Ίσακ βρίσκεται στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη χώρα των Βάσκων, όπου κάνει ατομικές προπονήσεις στις εγκαταστάσεις της Ρεάλ Σοσιεδάδ, της οποίας υπήρξε ποδοσφαιριστής από το 2019 έως το 2022 (44 γκολ, 8 ασίστ σε 132 παιχνίδια), πιέζοντας έτσι με τον τρόπο του τις «καρακάξες» να μπουν σε διαπραγματεύσεις με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Το Βρετανικό μέσο αναφέρει πως ο Ίσακ δεν βρίσκεται με την αποστολή της ομάδας του Έντι Χάου στη Σιγκαπούρη, λόγω ενός μικρο-τραυματισμού στο μηρό, κάτι που πάντως δύσκολο γίνεται πιστευτό.

Alexander Isak is training individually at his former club Real Sociedad's training facilities amid uncertainty over his Newcastle future 🚨



It is understood Newcastle are aware of Isak's whereabouts as he recovers from the "minor thigh injury" that the club say has kept him… pic.twitter.com/GPkEnjfIgJ