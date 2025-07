Προχωράει η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, με τις δυο πλευρές να φέρεται πως έχουν καταλήξει ήδη σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2031.

Ο επόμενος μεγάλος μεταγραφικός στόχος είναι γεγονός για τη Λίβερπουλ. Σε ένα καλοκαίρι που καλπάζουν χωρίς φρένα, οι Reds έχουν θέσει ως προτεραιότητα και την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ από την Νιούκαστλ, με το «Sky Sports Germany» να αποκαλύπτει φρέσκιες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα οι δυο πλευρές φέρεται να έχουν καταλήξει ήδη σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031, με αφετηρία το φετινό καλοκαίρι.

Ο Σουηδός πιέζει για να φορέσει από τώρα τα κόκκινα της Λίβερπουλ, η οποία με τη σειρά της ετοιμάζει μια γερή πρόταση για να πείσει τη Νιούκαστλ να τον παραχωρήσει.

Την ίδια ώρα οι Magpies «τρέχουν» την υπόθεση του Μπέντζαμιν Σέσκο ως πιθανό αντικαταστάτη του Ίσακ, όμως αντιμετωπίζουν σοβαρό ανταγωνισμό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ο Ίσακ πέτυχε συνολικά 27 γκολ και έξι ασίστ σε 42 συμμετοχές με τη φανέλα της Νιούκαστλ, τα 23 εκ των οποίων σημειώθηκαν σε αγώνες της Premier League.

🚨🧨 Understand: Alexander #Isak has already reached a verbal agreement in principle with Liverpool over a contract running until 2031.



Isak wants to make the move to #LFC as early as this transfer window. The clubs are in contact. His salary at Liverpool would be similar to… pic.twitter.com/xDBjtxbs6Y