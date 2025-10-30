Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι μάλλον ο πρώτος παππούς στην ιστορία που δεν έχει ούτε... μισή άσπρη τρίχα.

Ή εμείς γεράσαμε ή αυτός έσπασε ρεκόρ ως παππούς. Ο Στίβεν Τζέραρντ δεν έχει ούτε μια δεκαετία καλά καλά από όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στο ποδόσφαιρο, είναι 45 ετών. Κι όμως είναι παππούς! Ίσως ο πρώτος στην ιστορία που δεν έχει προλάβει ακόμα να γκριζάρει.

Κι όμως, ο Άγγλος legend, που πρόσφατα έριξε άκυρο στη Ρέιντζερς για την επιστροφή του στους πάγκους παραμένει στο Μπαχρέιν μετά την απόλυσή του από την Αλ Ετιφάκ και περνάει πολύ όμορφες οικογενειακές στιγμές με την οικογένειά του. Και με την κόρη του, Λίλι-Έλα, η οποία στα 21 της, τον περασμένιο Ιούλιο έγινε μαμά και έκανε τον Stevie G παππού μόλις στα 45 του. Η Αγγλίδα influencer δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες με τον μπαμπά και το μωρό της, δείχνοντας να απολαμβάνει και η ίδια ιδιαίτερα το... family time.