Ο Σλοβένος επιθετικός φέρεται να επιθυμεί να αγωνιστεί στους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι ωστόσο θεωρούν αρκετά τα 75 εκατ. ευρω που αξιώνει η Λειψία για την παραχώρησή του.

Ο μεταγραφικός «πυρετός» συνεχίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ και οι συνεργάτες του, μαζί με τη διοίκηση της ομάδας, θέλουν να ενισχύσουν όσο καλύτερα μπορούν τον σύλλογο ενόψει της νέας σεζόν.

Το όνομα του Μπέντζαμιν Σέσκο βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στο μπλοκάκι των «κόκκινων διαβόλων», που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το Νησί «μονομαχούν» με τη Νιουκάστλ για την απόκτηση του Σλοβένου. Ωστόσο, νέο δημοσίευμα του Μπεν Τζέικομπς παρουσιάζει εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς ο έγκριτος ρεπόρτερ τονίζει πως ο 22 ετών επιθετικός επιθυμεί να παίξει στο «Όλντ Τράφορντ».

Αυτό σίγουρα δίνει μεγάλο αβαντάζ στη Γιουνάιτεντ, ωστόσο το ποσό των 75 εκατ. ευρώ (συν μπόνους) που αξιώνει η Λειψία για την παραχώρηση του Σέσκο αποτελεί «αγκάθι» στο να προχωρήσει το deal.

Manchester United frontrunners for Benjamin Sesko after positive talks this week.



Sesko keen to join even without European football this season.#NUFC fear Sesko is going to Old Trafford despite remaining in talks.



Deal still complicated by Leipzig’s asking price, as #AFC also… pic.twitter.com/R9523tfEVp