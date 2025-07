Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ κυνηγούν την περίπτωση του Μπέντζαμιν Σέσκο, με τη Λειψία να αξιώνει κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Με τους Ουγκό Εκιτικέ και Αλεξάντερ Ίσακ να περιστρέφονται σε «τροχιά» Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ αναγκάστηκαν να στρέψουν αλλού το βλέμμα τους για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Και με τη στάθμη της δεξαμενής των επιλογών να κινείται σε αρκετά ρηχά επίπεδα, αμφότερες κατέληξαν στον ίδιο στόχο.

Ο λόγος για τον Μπέντζαμιν Σέσκο της Λειψίας, με τις Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κυνηγούν μέχρι τέλους την περίπτωσή του. Γνωρίζοντας πως η πρόταση για τον Ίσακ δεν θα αργήσει να καταφτάσει από τη Λίβερπουλ, οι Magpies θέλουν τον Σλοβένο ως αντικαταστάτη του Σουηδού στην κορυφή της επίθεσης και πιέζουν σε φουλ ρυθμούς για να τον αποκτήσουν.

Παρόλα αυτά οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν παρατούν την περίπτωσή του και στην τελευταία συνάντηση μάλιστα κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τον ποδοσφαιριστή από την προσέγγισή τους! Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Sky Sports Germany», το οποίο συμπληρώνει πως η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γύρω από τον Σέσκο έχει ανοίξει για τα καλά την όρεξη της Λειψίας.

Μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος από την Άρσεναλ και την στροφή στον Γιόκερες, οι Ταύροι είχαν ρίξει προσωρινά τις απαιτήσεις τους για τον νεαρό φορ στα 60 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η εμφάνιση των Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ αλλάζει ξανά τα δεδομένα. Πλέον οι Γερμανοί αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν και μια σχετική πρόταση θα μπορούσε να καταφτάσει οποιαδήποτε στιγμή.

🚨🔴 Manchester United are not giving up on Benjamin #Sesko. As revealed today, #MUFC have presented the player with clear figures and their project. Sesko is impressed by ManUnited’s efforts to sign him.



However: Newcastle are fully in the race and not backing down. An offer is… pic.twitter.com/7JyACpvKmd