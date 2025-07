Σλοτ: «Ξοδεύουμε, αλλά πουλάμε κιόλας, πρέπει να δεις και τις δυο πλευρές»

Ο τεχνικός των «Reds» μίλησε στα βρετανικά μέσα λίγο πριν η ομάδα επιστρέψει από το tour στην Ασία, αναφερόμενος κυρίως στις μεταγραφές και τονίζοντας πως αν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση, η Λίβερπουλ δεν θα... διστάσει, «φωτογραφίζοντας» τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Η καλοκαιρινή προετοιμασία της Λίβερπουλ σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, καθώς οι «Reds» ολοκληρώνουν την περιοδεία τους στην Ασία και ετοιμάζονται για επιστροφή στο Νησί.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ρίχνονται στη μάχη της Premier League ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, υποδεχόμενοι την Μπόρνμουθ σε ένα παιχνίδι που θα αποδώσουν τιμές στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα. Λίγο πριν την επιστροφή στην Αγγλία, ο Άρνε Σλοτ είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε δημοσιογράφους που καλύπτουν την προετοιμασία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, το Athletic δημοσίευσε ορισμένες από τις ατάκες του Ολλανδού τεχνικού, οι οποίες κυρίως περιστρέφονται γύρω από τα μεταγραφικά. Την αποχώρηση του Λουίς Ντίας, τα «υπέρογκα» για Λίβερπουλ ποσά που ξοδεύει φέτος στο παζάρι η ομάδα, αλλά και ενδεχόμενη νέα προσθήκη, τονίζοντας πως αν παρουσιαστεί κάποια αξιόλογη ευκαιρία, ο σύλλογος δεν θα διστάσει, «φωτογραφίζοντας» την περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ, με τον οποίο φέρεται να υπάρχει προφορική συμφωνία.

Για τον Λουίς Ντίας:

«Ο Λουίς είναι ένας παίκτης με τον οποίο κερδίσαμε το πρωτάθλημα και υπάρχει λόγος που το κερδίσαμε μαζί του, επειδή είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πάντα απογοητευτικό να βλέπεις κάποιον σαν αυτόν να φεύγει. Από την άλλη πλευρα όμως, τον έχουμε πουλήσει για πολλά χρήματα και, όπως πιθανώς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, αυτός ο ποδοσφαιρικός σύλλογος φέρνει απίστευτες μεταγραφές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μέρος της στρατηγικής είναι επίσης ότι πού και πού πρέπει να πουλάμε κάποιον».

Για τον αν θα αντικατασταθεί ο Κολομβιανός:

«Νομίζω ότι αν φύγουν παίκτες, είτε πρόκειται για τον Τρεντ (Αλεξάντερ-Άρνολντ) είτε για τον Λούτσο, τότε πάντα πρέπει να τους αντικαθιστάς με ποιοτικούς. Αλλά μερικές φορές η ποιότητα μπορεί να είναι σε διαφορετικές θέσεις. Έχουμε αρκετούς παίκτες που μπορούν να παίξουν σε διάφορες θέσεις.

Αυτή τη στιγμή, έχουμε ακόμα τον Κόντι Γκάκπο, ο Ρίο (Νγκουμοχά) δείχνει πολύ καλά σημάδια και νομίζω ότι ο Φλόριαν Βιρτς μπορεί να παίξει και από την αριστερή πλευρά. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για να διαλέξω. Αλλά όπως λέω πάντα, ένα άλλο πράγμα για τη Λίβερπουλ είναι ότι αν δούμε μια ευκαιρία στην αγορά, δεν διστάζουμε ποτέ να φέρουμε κάποιον. Στο τέλος, έχει να κάνει με την ποιότητα και έχουμε ήδη κάνει μερικές πολύ καλές μεταγραφές. Όσον αφορά την ποιότητα, είμαστε ήδη στο σωστό μέρος».

Για την αντίθεση στη μεταγραφική πολιτική σε σχέση με πέρσι:

«Πούλησε ποτέ η Λίβερπουλ τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια παίκτες όπως ο Τζάρελ Κουάνσα, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο Καοϊμίν Κέλεχερ και ο Λουίς Ντίας; Και ποιος ξέρει τι άλλο θα συμβεί; Πρέπει να το δεις και από τις δύο πλευρές.

Νομίζω ότι αυτός ο σύλλογος λειτουργούσε πάντα έτσι. Ξοδεύουμε, αλλά αν ξοδεύουμε, τότε πρέπει πάντα να ανακτούμε κάποια χρήματα. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε ήδη το περασμένο καλοκαίρι όταν φέραμε μόνο τον Φεντερίκο Κιέζα, αλλά πουλήσαμε τρεις ή τέσσερις παίκτες, πράγμα που σήμαινε μεγάλο κέρδος. Οπότε, αν ισορροπήσεις τα πράγματα, σίγουρα έχουμε ξοδέψει, αλλά έχουμε και ανακτήσει χρήματα».

