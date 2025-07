«Φαντάζεστε τη Λίβερπουλ να είχε άφθονα χρήματα; Δεν είμαστε εμείς αυτό!»: Όταν ο Κλοπ «φοβόταν» το σήμερα των «Reds»

Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, αλλάζοντας τελείως πολιτική συγκριτικά με τα περασμένα χρόνια και με τα όσα έλεγε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ήταν Μάϊος του 2024, όταν ο Γιούργκεν Κλοπ αποχωρούσε από τον πάγκο της Λίβερπουλ, αφήνοντας στο... πόστο του τον πολλά υποσχόμενο Άρνε Σλοτ, σε μια άκρως απαιτητική «δοκιμασία» διαδοχής του κόκκινου πάγκου.

Έναν χρόνο μετά, ο Ολλανδός τεχνικός κατόρθωσε στην παρθενική του σεζόν στην Premier League να κατακτήσει σχετικά άνετα τον τίτλο, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή της ομάδας, η οποία το περασμένο (2024) καλοκαίρι δεν ξόδεψε ούτε 15 εκατ. ευρώ για μεταγραφές. Αυτή άλλωστε ήταν και η πολιτική του συλλόγου, τόσο επί εποχής Κλοπ όσο και παλαιότερα, με τον ίδιο τον Γερμανό τεχνικό να τονίζει σε δηλώσεις του πως δεν ταιριάζει στο κλαμπ να «σπαταλάει» ένα σωρό χρήματα για προσθήκες.

Η ίδια η ιστορία και η ομάδα όμως, έρχονται να τον διαψεύσουν.

🚨 Liverpool have reached an agreement over a five-year contract with Alexander Isak.



A bid of £100M will be submitted and the Reds hope to reach a deal for around £120M.



(Source: @sachatavolieri) pic.twitter.com/RylO6FEyEF