Απασφάλισε για Λίβερπουλ ο Κάραχερ: «Είναι σε κρίση, το να χάνεις από ομάδες όπως η Μπρέντφορντ είναι καταστροφικό»

Ο άλλοτε άσος των ''Reds'' και νυν τηλεσχολιαστής δεν «μάσησε» τα λόγια του, τονίζοντας πως η Λίβερπουλ είναι σε κρίση και δεν επιτρέπεται να χάνει από ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία.

Την 4η διαδοχική ήττα της στην Premier League γνώρισε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) η Λίβερπουλ, που είδε την Μπρέντφορντ να επικρατεί με 3-2 για την 9η αγωνιστική της λίγκας.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ βρίσκεται πλέον στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και, αν θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα θα πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγματα τόσο στην αγωνιστική της φιλοσοφία, όσο και στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο Τζέιμι Κάραχερ, που δεν «μάσησε» τα λόγια του, αναφορικά με την πορεία της ομάδας που υπηρέτησε για 17 χρόνια.

Ο άλλοτε αμυντικός των ''Reds'' τόνισε στην εκπομπή του Sky Sports πως ο σύλλογος βρίσκεται σε κρίση, ενώ το να χάνει 4 σερί παιχνίδια από ομάδες τύπου Μπρέντφορντ ή κλαμπ που παλεύουν για παραμονή, είναι καταστροφικό. Παράλληλα, εξήγησε πως οι παίκτες δεν βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση.

«Δεν νομίζω ότι έχουν αρκετά καλή φυσική κατάσταση. Το να χάσει κανείς τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια από μια ομάδα όπως η Μπρέντφορντ, ή μια ομάδα που παλεύει με τον υποβιβασμό, είναι καταστροφή.

Το να βλέπουμε τους πρωταθλητές να χάνουν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, με τα έξοδα του καλοκαιριού, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης. Θα τεθούν πολλά σοβαρά ερωτήματα σε όλους, στο προπονητικό επιτελείο, στον προπονητή».