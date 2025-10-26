Παγιδευμένη στα λάθη και την έλλειψη αυτοπεποίθησης, η Λίβερπουλ δεν σήκωσε κεφάλι ούτε το Λονδίνο κόντρα στη Μπρέντφορντ που επικράτησε 3-2 και έδωσε συνέχεια στο εφιαλτικό σερί των Reds.

Η κατηφόρα δεν έχει τέλος! Τουλάχιστον στα εγχώρια... Μπορεί άλλωστε μεσοβδόμαδα να έβαλε φρένο στις απανωτές ήττες με ξέσπασμα και πεντάρα στην Άιντραχτ για το Champions League, όμως στην Αγγλία βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα ζοφερή, όπως και η εικόνα της στο Λονδίνο. Εκεί όπου η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα της Λίβερπουλ και την υπέταξε με 3-2 για να την υποχρεώσει στην τέταρτη σερί ήττα της στην Premier League και να την εξορίσει από την πρώτη τετράδα.

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Μπρέντφορντ, ανάσα με Κέρκεζ

Το πρώτο γκολ των γηπεδούχων μάλιστα δεν άργησε να έρθει στον αγώνα. Μόλις στο 5΄η Μπρέντφορντ - με τη γνωστή συνταγή της εκτέλεσης πλαγίου - έβαλε τη μπάλα επικίνδυνα στην περιοχή και ο Ουαταρά με γυριστό βρήκε δίχτυα για να ανοίξει το σκορ. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, αλλά στο 10΄ο Κέλεχερ νίκησε τον Σαλάχ στο τετ-α-τετ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Βιρτζ σημάδεψε δίπλα από το δοκάρι από θέση βολής!

Κι αφού η Λίβερπουλ δεν έκανε ποτέ το 1-1, η Μπρέντφορντ την τιμώρησε. Αφού πρώτα έριξε προειδοποιητική βολή με σουτάρα του Ντάμσγκαρντ που εξουδετέρωσε ο Μαμαρντασβίλι (39΄), στο 39΄η Μπρέντφορντ πάτησε γκάζι στην κόντρα κι έκανε το 2-0 με τον Σάντε να εκτελεί σωστά στο τετ-α-τετ. Ήταν η τιμωρία για ένα 25λεπτο πλήρους αδράνειας και χαμηλού ρυθμού από πλευράς Λίβερπουλ, η οποία ωστόσο ανάσανε στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, όταν ο Κέρκεζ βρήκε δίχτυα από κοντά μετά από γύρισμα του Μπράντλεϊ για να ξαναβάλει τους Reds στο ματς (45΄+5΄).

Εκτέλεση από την άσπρη βούλα

Αντί ωστόσο το γκολ στη λήξη του ημιχρόνου να δώσει ώθηση στη Λίβερπουλ, μετά την ανάπαυλα τον πρώτο λόγο απέκτησε ξανά η Μπρέντφορντ. Μέσα σε δυο λεπτά μάλιστα οι Reds χρειάστηκαν τον Μαμαρντασβίλι για να τους κρατήσει όρθιους με μεγάλες αποκρούσεις στις προσπάθειες των Τιάγο (54΄) και Ντάμσγκαρντ (55΄), με τη Μπρέντφορντ τελικά να κάνει τη ζημιά στο 60΄. Ο Φαν Ντάικ έκανε φάουλ στον Ουαταρά, στην αρχή καταλογίστηκε ως εκτός περιοχής, όμως έπειτα από έλεγχο στο VAR, δόθηκε για πέναλτι καθώς το μαρκάρισμα έγινε πάνω στη γραμμή της περιοχής!

Ο Τιάγο φυσικά δεν σπατάλησε την ευκαιρία και ευστόχησε για το 3-1 από την άσπρη βούλα. Τέσσερα λεπτά μετά η άμυνα των Λονδρέζων έβαλε καθοριστικό μπλοκ στον Σαλάχ κι η Λίβερπουλ εμφανίστηκε ξανά στο... 89΄. Όταν ο Σαλάχ με ξερό σουτ μέσα από την περιοχή σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας για το 3-2, όμως αποδείχθηκε πως ήταν πολύ αργά για την επιστροφή...

Μπρέντφορντ (Κιθ Άντριους): Κέλεχερ, Καγιοντέ, Κόλινς, Φαν Ντε Μπερχ, Αγιέρ, Γιάρμολουκ (29΄Γιάνελτ), Χέντερσον, Ουατάρα, Σάντε (79΄Λιούις-Πότερ), Ντάμσγκαρντ (79΄Γιένσεν), Τιάγο

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ (62΄Μακ Άλιστερ), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (61΄Ρόμπερτσον), Τζόουνς (70΄Ενγκουμόχα), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο (61΄Χάκπο), Βιρτζ (83΄Γκόμες), Εκιτικέ

