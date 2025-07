Την απόκτηση του Ούγκο Εκιτικέ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε και επίσημα η Λίβερπουλ. Εξαετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Γάλλος σέντερ φορ.

Ασταμάτητη συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο μεταγραφικό παζάρι η Λίβερπουλ. Μετά τον Βιρτς, τον Φρίμπονγκ και τον Κέρκεζ, οι Reds ολοκλήρωσαν ακόμα μια σπουδαία... ενδεκαδάτη μεταγραφή.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Ούγκο Εκιτικέ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε ένα deal που άγγιξε τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γάλλος σέντερ φορ υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο, που θα τον κρατήσει στο «Άνφιλντ» μέχρι το 2031, και αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βέλος στην επιθετική φαρέτρα του Άρνε Σλοτ.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎