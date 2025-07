Σύμφωνα με το Athletic, ο Όλι Γουότκινς είναι μεταξύ των επικρατέστερων για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Μπέντζαμιν Σέσκο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει την προσπάθειά της να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της και πέραν του Μπέντζαμιν Σέσκο, το ενδιαφέρον της στρέφεται έντονα και στον Όλι Γουότκινς της Άστον Βίλα. Ο Άγγλος επιθετικός βρίσκεται στη λίστα με τους βασικούς στόχους τους, με τη διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων να αξιολογεί τόσο το αγωνιστικό προφίλ των δύο παικτών, όσο και το οικονομικό πακέτο που απαιτείται για την απόκτησή τους.

Ο Γουότκινς αποτελεί έναν έτοιμο και φορμαρισμένο παίκτη για την Premier League. Με 75 γκολ σε 184 εμφανίσεις για τους Villans, θεωρείται από τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ ως μια ασφαλής λύση για την επίθεση.

Αν και η Άστον Βίλα διαμηνύει πως δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει, στο Μάντσεστερ υπάρχει η εκτίμηση πως μπορεί να βρεθεί τελικά η «χρυσή τομή». Η ομάδα του Αμορίμ δεν προτίθεται να πληρώσει τα 69 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν από την Άρσεναλ τον Ιανουάριο, όμως ένα ποσό μεταξύ 40 και 45 εκατ. θεωρείται πιο ρεαλιστικό.

Ο 29χρονος επιθετικός, αν και δεν έχει μεταπωλητική αξία λόγω ηλικίας, έχει στοιχεία που ο Ρούμπεν Αμορίμ θεωρεί καθοριστικά και τον θέλει στη φαρέτρα του.

