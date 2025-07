«Μάχη» για την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αναμένεται να δώσουν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες ψάχνονται για «φύλακα άγγελο» κάτω από τα γκολπόστ.

Το μέλλον του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν είναι ρευστό και οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ παραμονεύουν! Ο Ιταλός τερματοφύλακας που φέτος κατέκτησε το Champions League με τους Παριζιάνους έχοντας σημαντική συμβολή ίσως βρεθεί εκτός βασικών πλάνων από την επόμενη σεζόν.

Κι αυτό γιατί η Παρί έχει βάλει στη λίστα της τον Λούκα Σεβαλιέ της Λιλ, τον οποίο ορίζει για αντικαταστάτη του Ντοναρούμα, σύμφωνα με την «Equipe». Ο 26χρονος Ιταλός βρίσκεται στην Παρί από το 2021, του απομένει ακόμη ένας χρόνος στο συμβόλαιό του και δεν έχει ανανεώσει με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Στην Αγγλία, αυτό ανοίγει την πόρτα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μάντσεστερ Σίτι. Αμφότερες θέλουν να τον αποκτήσουν για να ενισχυθούν στην θέση του τερματοφύλακα. Οι Κόκκινοι Διάβολοι πορεύονται με τους Ονάνα και Μπαγιντίρ, ενώ τα αγγλικά ρεπορτάζ έκαναν λόγο για ενδιαφέρον και για τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ της Άστον Βίλα, υπόθεση στην οποία δεν υπάρχουν εξελίξεις.

Όσον αφορά τους Citizens, μπορεί ο Τζέιμς Τράφορντ να επιστρέφει στα... πάτρια εδάφη μετά το πέρασμά του από την Μπέρνλι, όμως ο Έντερσον μοιάζει να είναι «φευγάτος».

Να σημειωθεί ότι ο Ντοναρούμα είχε συνδεθεί μέσα στο καλοκαίρι με την Τσέλσι και την Γαλατάσαραϊ.

