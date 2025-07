Μάντσεστερ Σίτι και Μπέρνλι έφτασαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του τερματοφύλακα Τζέιμς Τράφορντ, με το συνολικό ύψος της συμφωνίας να εκτιμάται στα 31 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Μάνστεστερ Σίτι συμφώνησε να πληρώσει το ποσό των 31 εκατ. ευρώ στην Μπέρνλι για να αποκτήσει τον Τζέιμς Τράφορντ. Ο 21χρονος Άγγλος διεθνής θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα παγκοσμίως. Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες της Premier League και ειδικότερα από τη Νιουκάστλ, ο Τράφορντ διάλεξε τους Πολίτες.

Με τον Έντερσον να είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας, η Σίτι καλούνταν να βρει αντικαταστάτη και φαίνεται πως το... έπραξε, στο πρόσωπο του 21χρονου Άγγλου που αποτελεί και προσωπική επιλογή του Πεπ Γκουαρδιόλα. Βάσει των ρεπορτάζ, τα ιατρικά θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στο «Έτιχαντ».

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπέρνλι στην Championship, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας του στην Premier League.

