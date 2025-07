Από το Μέρσισαϊντ, μέχρι το Χονγκ Κονγκο, η Λίβερπουλ και οι - ανά τον κόσμο - οπαδοί της δεν ξεχνούν τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Η πληγή είναι και θα είναι για καιρό ανοιχτή. Ο αδόκητος χαμός του Ντιόγκο Ζότα χτύπησε σαν κεραυνός τη Λίβερπουλ και τον κόσμο της που θα κουβαλά το τραύμα του θανάτου του Πορτογάλου επιθετικού και σε κάθε ευκαιρία θα προσπαθεί να τον τιμά.

Αυτό απέδειξε και στο Χονγκ Κονγκ, όπου απέτισε φόρο τιμής στον Ζότα στο φιλικό της απέναντι στη Μίλαν. Οι οπαδοί που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου ετοίμασαν ένα συγκλονιστικό κορεό με τα αρχικά «DJ20» πριν τη σέντρα, ενώ ο legend του συλλόγου, Κένι Νταλγκλίς, άφησε στεφάνι στη μνήμη του αδικοχαμένου 27χρονου.

Τον Ζότα δεν ξέχασε φυσικά ούτε ο φίλος του και συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα, Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος βρήκε δίχτυα και του αφιέρωσε το τέρμα του, σχηματίζοντας με τα χέρια του τον αριθμό «20».

A touching tribute to Diogo Jota ahead of our friendly against Milan.

Our legend Kenny Dalglish lays flowers in front of the fans 💐 pic.twitter.com/VOCLhrIBEm