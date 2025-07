Μίλαν και Λίβερπουλ έδωσαν φιλική αναμέτρηση στο Χονγκ-Κονγκ και ο Ραφαέλ Λεάο αφιέρωσε το γκολ που σημείωσε στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Μπορεί να έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά από τη ζωή, ωστόσο ο Ντιόγκο Ζότα είναι και θα είναι για πάντα στις καρδιές των φιλάθλων, όχι μόνο της Λίβερπουλ αλλά γενικότερα του ποδοσφαίρου.

Ο χαμός του Πορτογάλου συγκλόνισε συμπαίκτες και αντιπάλους, με τον Ραφαέλ Λεάο να αποτίει φόρο τιμής στο φιλικό της Μίλαν με τους «Reds», το μεσημέρι του Σαββάτου (26/7). Οι δυο σύλλογοι έδωσαν ραντεβού στο Χονγκ-Κονγκ, με τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες να δημιουργούν ένα κορεό με τα αρχικά και το νούμερο του Ζότα.

Diogo Jota remembered ahead of kick-off between Liverpool and AC Milan ❤️ pic.twitter.com/U8HaOE88lJ