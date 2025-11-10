Στη Λίβερπουλ δεν αποδέχονται την εξήγηση του ρέφερι για την ακύρωση του γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ κόντρα στη Σίτι και επικοινώνησαν με την PGMOL για να εκφράσουν τα παράπονά τους.

Η Μάντσεστερ Σίτι γιόρτασε τα 1000 ματς του Πεπ Γκουαρδιόλα στους πάγκους με παράσταση και επιβλητική νίκη με 3-0 απέναντι στη Λίβερπουλ, την οποία βύθισε ξανά στην εσωστρέφεια μετά τη σύντομη αναλαμπή των Reds στα ματς απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Άστον Βίλα.

Παρόλα αυτά ο αγώνας θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά αν στο 38΄το γκολ ισοφάρισης του Βίτζιλ Φαν Ντάικ είχε μετρήσει κανονικά όταν ο Ολλανδός σκόραρε από εκτέλεση κόρνερ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για παθητικό οφσάιντ του Ρόμπερτσον.

Την επόμενη του αγώνα το «Athletic» αποκάλυψε πως στη Λίβερπουλ επικρατεί εκνευρισμός και αναστάτωση για τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς θεωρούν πως ο ρέφερι, Κρις Κάβανα, μαζί με τον VAR του αγώνα, Μάικλ Όλιβερ, δεν έπραξαν με βάση τις οδηγίες της IFAB για ανάλογες φάσεις.

Η Λίβερπουλ μάλιστα επικοινώνησε με την PGMOL, αρμόδιο όργανο για την οργάνωση των διαιτητικών ομάδων στην Αγγλία, και εξέφρασε τα παράπονά της, εξηγώντας πως ο Ρόμπερτσον δεν βρέθηκε στο οπτικό πεδίο του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και το γκολ έπρεπε να είχε κατοχυρωθεί.

Η απάντηση που εξέλαβε πάντως πως οι διαιτητές έκριναν πως ο Σκωτσέζος μπακ έκανε μια προφανή ενέργεια (όταν έσκυψε) ακριβώς μπροστά από τον τερματοφύλακα, σχόλιο που δεν ικανοποίησε τους ανθρώπους των Reds.