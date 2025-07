Οι «Reds» συνεχίζουν να τιμούν τον αδικοχαμένο Πορτογάλο, αποφασίζοντας να προσθέσουν στις εμφανίσεις και τα τζάκετ τους το ειδικό έμβλημα «Forever 20» που θα τους συντροφεύει για όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Δεν πάει ούτε μήνας από εκείνη τη «μαύρη» ημέρα της 3ης Ιουλίου, όταν ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα βρέθηκαν απανθρακωμένοι, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στέρησε τη ζωή των δυο Πορτογάλων ποδοσφαιριστών.

Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός και μη κόσμος «βυθίστηκε» στη θλίψη, ενώ η Λίβερπουλ άρχισε μια σειρά από ενέργειες προς τιμήν του αγαπημένου παιδιού της εξέδρας στο «Άνφιλντ». Μετά τη γνωστοποίηση της απόσυρσης του νο «20» που φορούσε ο Ζότα, αλλά και τη δημιουργία ειδικής κατηγορίας στο επίσημο σάιτ με τίτλο «Forever 20», οι πρωταθλητές Αγγλίας ενημέρωσαν για περαιτέρω φόρο τιμής.

Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσης ενημέρωσε πως όσοι εκ των φίλων της ομάδας αποφασίσουν να αγοράσουν τη φανέλα και να τυπώσουν στο πίσω μέρος της το όνομα και το νούμερο του Πορτογάλου, ουσιαστικά θα έχουν κάνει δωρεά, καθώς τα έξοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα της Λίβερπουλ, το οποίο σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ποδοσφαίρου προς τιμήν του Ζότα.

Πέραν αυτού, στους δύο αγώνες προετοιμασίας στην περιοδεία στην Ασία, οι φανέλες των παικτών θα περιλαμβάνουν ένα ειδικά σχεδιασμένο έμβλημα που θα αναγράφει το «Diogo J. 20», ενώ όταν κυκλοφορήσουν οι νέες εμφανίσεις της ομάδας την 1η Αυγούστου, θα φέρουν πάνω τους ένα ειδικό έμβλημα με το «Forever 20», το οποίο θα παραμείνει για όλη τη σεζόν τόσο στις φανέλες όσο και στα τζάκετ.

Τέλος, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Premier League με αντίπαλο την Μπόρνμουθ, η Λίβερπουλ θα τιμήσει τον Ζότα με ένα ειδικό ψηφιδωτό, και φυσικά ενός λεπτού σιγή.

We wish to express our heartfelt gratitude and appreciation to everyone who has taken the time to leave tributes in honour of Diogo Jota and his brother Andre Silva at Anfield.



The club is now able to provide details on how it will create more permanent tributes moving forward.