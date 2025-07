Ο Άντονι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρουμπέν Αμορίμ για τη νέα σεζόν, με αρκετές ομάδες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ενώ δέχεται και «πίεση» από δύο συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Άντονι έμεινε εκτός αποστολής από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την καλοκαιρινή προετοιμασία της στην Ασία και δεν υπολογίζεται στα πλάνα των Κόκκινων Διαβόλων για την νέα αγωνιστική περίοδο. Αρκετοί σύλλογοι από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπάγερν Μονάχου, παρακολουθούν την κατάστασή του.

Μια μετακίνηση στη Ρεάλ Μπέτις φαίνεται μη ρεαλιστική σε αυτό το στάδιο της μεταγραφικής περιόδου, και ο εξτρέμ θέλει να πάρει τον χρόνο του για να επιλέξει την επόμενη του ομάδα. Η ομάδα της Ανδαλουσίας, στην οποία ο Άντονι διακρίθηκε την περσινή σεζόν, δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μία μόνιμη μεταγραφή και αυτήν τη στιγμή ελπίζει να υπάρξει η δυνατότητα για νέο δανεισμό από την Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προτιμά μία πώληση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη προσφορά και μόνο η Λεβερκούζεν και η Μπέτις φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή με τον σύλλογο.

Δύο ομάδες από τη Σαουδική Αραβία έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του χωρίς καμία πρόταση στο τραπέζι ακόμα. Ο Άντονι ενδέχεται να εξετάσει την ιδέα, αν και θα προτιμούσε να παραμείνει στην Ευρώπη.

